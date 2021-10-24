Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı

Haberler - DHA 24.10.2021 - 17:13
Ankara'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verildi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi.
Hastanedeki nöbetinin ardından evine gitmek için yola çıkan Rümeysa Berin Şen yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran kamyona çarptı.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Şen, hayatını kaybetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Dr. Şen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyüne getirildi.
Cenazede anne Yasemin Şen, kardeşleri Serra Şen ve Arda Şen, güçlükle ayakta durdu.Rümeysa Berin Şen'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
Ankara Şehir Hastanesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doktor Rümeysa Berin Şen için başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda, "Kıymetli Çalışma Arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailemizin başı sağ olsun, kıymetli çalışma arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen'in mekanı cennet olsun" denildi.