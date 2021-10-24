Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Doktor Rümeysa Berin Şen, köyünde toprağa verildi. Kazanın ardından Şen'in otomobiliyle çarptığı kamyon sürücüsü gözaltına alınarak işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Rümeysa'nın amcası kazanın 36 saatlik nöbet sonrası meydana geldiğini iddia etti.

Haberler - DHA 24.10.2021 - 17:13

Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı - 1

Ankara'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verildi. 

Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı - 2

Kaza, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi.

Hastanedeki nöbetinin ardından evine gitmek için yola çıkan Rümeysa Berin Şen yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran kamyona çarptı.

Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı - 3

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Şen, hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı - 4

36 SAAT NÖBET İDDİASI

Dr. Şen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyüne getirildi.

Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı - 5
Amca Yaşar Şen yeğeninin, "2,5 aydır Ankara'da görev yapıyordu. Söylendiğine göre 36 saat nöbetten sonra, çıkışta kaza başımıza geliyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Gencecik hayalleri olan bir kızdı. Uzman olursa memleketine gelip hizmet etmek istiyordu" dedi.
Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı - 6

TOPRAĞA VERİLDİ 

Köy meydanında kılınan cenaze namazına, yakınları, meslektaşları ve Kayseri'deki cezaevinde tutuklu bulunan babası Murat Şen, savcılık tarafından verilen izinle kızının cenazesine katıldı.
Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı - 7

Cenazede anne Yasemin Şen, kardeşleri Serra Şen ve Arda Şen, güçlükle ayakta durdu. 

Rümeysa Berin Şen'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı - 8

HASTANEDEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI 

Ankara Şehir Hastanesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doktor Rümeysa Berin Şen için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, "Kıymetli Çalışma Arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailemizin başı sağ olsun, kıymetli çalışma arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen'in mekanı cennet olsun" denildi. 

Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı - 9

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