Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı

Amca Yaşar Şen yeğeninin, "2,5 aydır Ankara'da görev yapıyordu. Söylendiğine göre 36 saat nöbetten sonra, çıkışta kaza başımıza geliyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Gencecik hayalleri olan bir kızdı. Uzman olursa memleketine gelip hizmet etmek istiyordu" dedi.