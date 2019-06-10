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Kazalarda ölümler yüzde 56 azaldı

ntv.com.tr

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 günü itibarıyla son 10 yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı.

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    Ramazan Bayramı tatili için sahillere ve memleketlerine akın edenler, evlerine döndü. 

    Bazı tatilcilerin trafiğe yakalanmamak için erken davranması, yollarda aşırı yoğunluğu engelledi. Birçok ana arterde trafik akıcı seyretti. 

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    Tatil dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden dün gece sattlerine kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi hayatını kaybetti, 868 kişi de yaralandı.
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    Son 24 saatteki trafik kazazalarında ise 9 kişi yaşamını yitirdi, 155 kişi yaralandı.
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    İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bayram tatilinin ilk 8 günü itibarıylas on 10 yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı.
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