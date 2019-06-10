Kazalarda ölümler yüzde 56 azaldı
ntv.com.tr
Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 günü itibarıyla son 10 yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı.
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Ramazan Bayramı tatili için sahillere ve memleketlerine akın edenler, evlerine döndü.
Bazı tatilcilerin trafiğe yakalanmamak için erken davranması, yollarda aşırı yoğunluğu engelledi. Birçok ana arterde trafik akıcı seyretti.
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2Tatil dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden dün gece sattlerine kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi hayatını kaybetti, 868 kişi de yaralandı.
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3Son 24 saatteki trafik kazazalarında ise 9 kişi yaşamını yitirdi, 155 kişi yaralandı.
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4İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bayram tatilinin ilk 8 günü itibarıylas on 10 yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı.
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