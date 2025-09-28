Kazan kazan kaynatılıyor, 1 litre kül kullanılıyor! Kilosu 500 liradan satılıyor

"PEKMEZ TAVASI 6-7 SAAT KAYNIYOR"

Pekmez yapımında kesinlikle toprak kullanılmadığını vurgulayan Bozkurt, "Pekmez, aşağı yukarı yirmi dört saati aşan bir fasılda yapılıyor. Üzümleri kaynattıktan sonra, küllendikten ve durulanma safhasından sonra yaklaşık 6-7 saatlik bir kaynatma döneminin ardından köpük faslı geliyor. Bu, pekmezin sona erdiğini gösteriyor.

Bu yıl pekmez için yaklaşık 500-600 kilogram üzüm ayırmıştık. Ortalama 100 kilogram civarında ürün aldık. Bizim satış-pazarlama gibi bir sorunumuz yok. Zaten profesyonel yapmadığımız için kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra kalanları konu komşuya veriyoruz. Hatta Antalya'da bir yıl önceden 'pekmezimizi ayırın' diyorlar. Zaten tamamen doğal olduğu için sağlık açısından tercih edilen bir ürün." diye konuştu.