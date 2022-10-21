Kazanın ardından Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, dün Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.