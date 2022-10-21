Kazanın ardından Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar

Azerbaycan'da kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tedavi altında. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti.

Kazanın ardından Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, dün Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Kazanın ardından Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar - 2

Yıldırım ve Ayrım ile kaza sırasında kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde, helikopterle başkent Bakü'deki bir hastaneye götürüldü.

Tedavileri süren Yıldırım ve Ayrım'dan ilk fotoğraflar geldi.

Kazanın ardından Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar - 3

Yıldırım, Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi taşıyan ambulans uçak İstanbul'a hareket etti.

Kazanın ardından Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar - 4

Binali Yıldırım sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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