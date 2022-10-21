Kazanın ardından Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, dün Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.
Yıldırım ve Ayrım ile kaza sırasında kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde, helikopterle başkent Bakü'deki bir hastaneye götürüldü.
Tedavileri süren Yıldırım ve Ayrım'dan ilk fotoğraflar geldi.
Yıldırım, Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi taşıyan ambulans uçak İstanbul'a hareket etti.
Binali Yıldırım sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.