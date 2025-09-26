Kazanlar kaynamaya başladı: 800 liradan satılıyor

"Pekmezden lokmalık atıştırmalık geliştirdik, adına ‘Loken' dedik"



Bayındırhüyük köyünden Süleyman Başkan ve eşi Yıldız Başkan köylerini çok sevdikleri için KOP projesine başvurarak üzüm yetiştirmeye başladıklarını ifade etti. Önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yerelden kalkınma modelini örnek aldığını belirten Süleyman Başkan bağcılık ve bağcılığın geliştirilmesi projesiyle yola çıktıklarını söyledi. Başkan, "2 yıl ürünün büyüme süreci gelişti. 2 yıldır üzüm ve Tokat yaprağı ürünlerini elde etmeye başladık. Geçen yıl çok verim aldık. Bu yıl soğuktan dolayı biraz verimimiz düştü. İnşallah gelecek yıllarda daha çok verim alacağız. Üzümden yaptığımız pekmezimiz çok meşhurdur. Pekmezden çocukların yiyebileceği doğal atıştırmalık ürettik. İsmi ‘Loken' yani lokmalık enerjinin kısaltması. Ağzınıza bir tane attığınızda enerji geliyor. Kime tattırdıysak çok beğendi. Seri üretime henüz geçemedik. Seri üretim için makineleşme lazım. Bazı sıkıntılar çıktı. Ama hayallerimizden vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.