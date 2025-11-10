Kazanlar kaynamaya başladı: Tamamen doğal yapılıyor

Bal ve pekmez tüketmeyen çocuklar için bu lezzetin harika bir alternatif olduğunu belirten Servet Çıldır, "Cevizli sucuk kahvenin yanında şeker niyetine ya da yemek sonrası tatlı olarak da tüketilebilir. Hiçbir katkı maddesi, şeker veya glikoz içermiyor; tamamen organik ürünlerle yapıyoruz" dedi.