Kazaya müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 2'si sağlıkçı çok sayıda yaralı
Kırıkkale'de kaza yapan araçtaki yaralılara müdahale eden sağlık personeli ile vatandaşlara başka bir araç çarptı. Kazada 2'si sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak Köyü yakınlarında meydana geldi. Bahadır Uzunalp idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yoldan geçen bir minibüs kazaya yardım etmek için durdu.