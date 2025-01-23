Kazaya müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 2'si sağlıkçı çok sayıda yaralı

Kırıkkale'de kaza yapan araçtaki yaralılara müdahale eden sağlık personeli ile vatandaşlara başka bir araç çarptı. Kazada 2'si sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Kazaya müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 2'si sağlıkçı çok sayıda yaralı - 1

Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak Köyü yakınlarında meydana geldi. Bahadır Uzunalp idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yoldan geçen  bir minibüs kazaya yardım etmek için durdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kazaya müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 2'si sağlıkçı çok sayıda yaralı - 2

Sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılara müdahale ederken Necmettin Gümüş (45) yönetimindeki 66 AAR 478 plakalı otomobil, kaza yapan 58 AP 705 plakalı otomobile çarptı.

Kazaya müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 2'si sağlıkçı çok sayıda yaralı - 3

Savrulan otomobil yaralılar ve müdahale eden sağlık personeli ile yardım amacıyla duran minibüsteki vatandaşlara çarptı.

Kazaya müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 2'si sağlıkçı çok sayıda yaralı - 4

Kazada, 8 kişi ile sağlık personelleri Alican Holat ve Esra Keskin yaralandı.

Kazaya müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 2'si sağlıkçı çok sayıda yaralı - 5

Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan Kerem Uzunalp’in (13) durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 2'si sağlıkçı çok sayıda yaralı - 6
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