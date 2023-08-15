Kazaya neden olan sürücü kaçmaya çalıştı, vatandaş engel oldu

Sarıyer’de motosikletli bir kuryenin kaza yapmasına neden olan sürücü, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; motosikletliyle seyir halindeki kurye Atakan Günay, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparak düştü.