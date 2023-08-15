Kazaya neden olan sürücü kaçmaya çalıştı, vatandaş engel oldu

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde hatalı dönüş yaparak motosikletli kuryenin kaza yapmasına neden olan yabancı uyruklu kadın, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Toplanan vatandaşlar, kadının kaçmasına engel olmak istedi. Bu sırada otomobilden inen bir kadın, çevredekilere saldırdı.

Kazaya neden olan sürücü kaçmaya çalıştı, vatandaş engel oldu - 1

Sarıyer’de motosikletli bir kuryenin kaza yapmasına neden olan sürücü, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; motosikletliyle seyir halindeki kurye Atakan Günay, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparak düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kazaya neden olan sürücü kaçmaya çalıştı, vatandaş engel oldu - 2

Kurye ve motosikleti metrelerce sürüklendi.

Bunun üzerine kazaya neden olan 34 DKB 136 plakalı otomobil sürücüsü yabancı uyruklu kadın, otomobiliyle olay yerinden kaçmak istedi.

Kazayı görüp toplanan vatandaşlar yolu kapatarak kadının kaçmasına engel oldu.

Kazaya neden olan sürücü kaçmaya çalıştı, vatandaş engel oldu - 3

Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaçamayacağını anlayan sürücü ve beraberindeki iki kadın, otomobilden inerek kendisine engel olanlara saldırmaya başladı.

Kazaya neden olan sürücü kaçmaya çalıştı, vatandaş engel oldu - 4

Kadınları, olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kazaya neden olan sürücü kaçmaya çalıştı, vatandaş engel oldu - 5

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kadın, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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