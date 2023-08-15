Kazaya neden olan sürücü kaçmaya çalıştı, vatandaş engel oldu
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde hatalı dönüş yaparak motosikletli kuryenin kaza yapmasına neden olan yabancı uyruklu kadın, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Toplanan vatandaşlar, kadının kaçmasına engel olmak istedi. Bu sırada otomobilden inen bir kadın, çevredekilere saldırdı.
Sarıyer’de motosikletli bir kuryenin kaza yapmasına neden olan sürücü, olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre; motosikletliyle seyir halindeki kurye Atakan Günay, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparak düştü.