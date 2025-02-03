Kazayı yara almadan atlattı: "Beni emniyet kemeri kurtardı"

Kaza anında 07 V 4499 plakalı kamyonette bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Ramazan Berkay Özışık, "Gelirken bir anda önümüze atladı, kurtaramadık. Diğer araçta bir kişi ağır yaralandı. Bizim aracın sürücüsünün sadece kolunda bir yara vardı. Bende hiç bir şey yok, beni emniyet kemeri kurtardı'' dedi.