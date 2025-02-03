Kazayı yara almadan atlattı: "Beni emniyet kemeri kurtardı"
Antalya'da iki otomobilin kavşak sisteminde çarpışması sonucu araçlar hurdaya dönerken, kazada araçlarda sıkışan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisinde bulunan ve olayı yara almadan atlatan genç, kendisini kaza anında takılı olan emniyet kemerinin kurtardığını söyledi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Denizli yolu üzerinde bulunan Termessos kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametine gitmekte olan Eren Ö. (25) idaresindeki 07 V 4499 plakalı Nissan Marka kamyonet, Termessos Kavşak sistemine geldiğinde bir anda önüne çıkan Halil B.'nin kullandığı 07 MJS 41 plakalı Fiat marka araç ile çarpıştı.