Kazdağları'na komando koruması

Komando Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri, hem yaya hem de araçlı olarak görev yapacak ve 7 gün 24 saat boyunca bölgede hazır bulunacak. Ayrıca jandarmaya insansız hava araçları da (Drone) bölgede uçuşlar yaparak izinsiz giriş ve çıkışları kontrol edecek.