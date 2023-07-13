Kazdağları'na komando koruması
Balıkesir'deki orman yangınlarına karşı alınan önlemler artırılıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine Balıkesir genelinde yangınlara karşı tedbirler genişletildi. Özellikle Kazdağları'nda, önemli bir orman varlığına sahip olan bölgede jandarma komando timleri devreye girecek.
Komando Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri, hem yaya hem de araçlı olarak görev yapacak ve 7 gün 24 saat boyunca bölgede hazır bulunacak. Ayrıca jandarmaya insansız hava araçları da (Drone) bölgede uçuşlar yaparak izinsiz giriş ve çıkışları kontrol edecek.