Kazdağları’nda orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kazdağları’nda orman yangını çıktı.
Kazdağları’nda orman yangını çıktı.
Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi’nde Kaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgedeki yangın saat 13.20 sıralarında başladı.
Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri tarafından karadan edilirken, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve uçaklar da havadan müdahale gerçekleştiriyor.
Söndürme çalışmalarına Balıkesir itfaiyesi de destek veriyor.