Kazdağları’nda orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kazdağları’nda orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 1

Kazdağları’nda orman yangını çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kazdağları’nda orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 2

Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi’nde Kaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgedeki yangın saat 13.20 sıralarında başladı.

Kazdağları’nda orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 3

Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri tarafından karadan edilirken, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve uçaklar da havadan müdahale gerçekleştiriyor.

Kazdağları’nda orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 4

Söndürme çalışmalarına Balıkesir itfaiyesi de destek veriyor.

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