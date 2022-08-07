Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

Kahramanmaraş'ta 25 yıldır kayıp olan biri kadın iki kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı.Tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğü belirlenen cesetleri bulmak için kazı çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında üzerinde çürümüş kadın elbiseleri yer alan kemikler bulundu. Diğer cesedin bulunması için çalışmaların yarın sabah devam edeceği bildirildi.

Haberler - DHA 07.08.2022 - 23:26

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 1

'ta yaklaşık 25 yıl önce kayıp olarak aranan ve öldürülüp evin bahçesindeki su kuyusuna atılan kişilerden birinin kemiklerine ulaşıldı.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 2

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 25 yıl önce haklarında kayıp başvuru yapılan biri kadın iki kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceğini belirterek özel bir ekip kurdu.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 3

Özel ekip, iki kişinin cinayete kurban gittiğini ve Dulkadiroğlu ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 4

İki kişinin ismi açıklanmazken, cinayet ile ilgili bir kadın gözaltına alındı.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 5

Şüpheli kadın, savcı ve polisler eşliğinde tek katlı evde yer göstermesi yaptı.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 6

Polisin yardımı ile yürüyebilen kadın, daha sonra emniyete götürüldü.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 7

Şüpheli kadının gösterdiği yerde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 8

Kazı çalışmaları devam ederken, olay yerine arkeologlar da çağrıldı.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 9

İş makinesi, toprağın yüzeyini aldıktan sonra arkeologlar tarihi eser arar gibi ceset aradı.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 10

Yapılan çalışma kapsamında, üzerinde çürümüş kadın elbiseleri yer alan kemikler bulundu.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 11

Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, çalışmalarına ara vererek olay yerinden ayrıldı.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 12

Diğer cesedin bulunması için kazı çalışmalarının yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 13
Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı - 14

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER