Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

Haberler - DHA 07.08.2022 - 23:26
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 25 yıl önce kayıp olarak aranan ve öldürülüp evin bahçesindeki su kuyusuna atılan kişilerden birinin kemiklerine ulaşıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 25 yıl önce haklarında kayıp başvuru yapılan biri kadın iki kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceğini belirterek özel bir ekip kurdu.
Özel ekip, iki kişinin cinayete kurban gittiğini ve Dulkadiroğlu ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi.
İki kişinin ismi açıklanmazken, cinayet ile ilgili bir kadın gözaltına alındı.
Şüpheli kadın, savcı ve polisler eşliğinde tek katlı evde yer göstermesi yaptı.
Polisin yardımı ile yürüyebilen kadın, daha sonra emniyete götürüldü.
Şüpheli kadının gösterdiği yerde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.
Kazı çalışmaları devam ederken, olay yerine arkeologlar da çağrıldı.
İş makinesi, toprağın yüzeyini aldıktan sonra arkeologlar tarihi eser arar gibi ceset aradı.
Yapılan çalışma kapsamında, üzerinde çürümüş kadın elbiseleri yer alan kemikler bulundu.
Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, çalışmalarına ara vererek olay yerinden ayrıldı.
Diğer cesedin bulunması için kazı çalışmalarının yarın sabah devam edeceği öğrenildi.