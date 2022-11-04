Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı

İstanbul'da Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi'nde ilk ray kaynağı Sirkeci'de düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 8 istasyona sahip olacak hattın Nisan 2023'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı - 1

Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı.

Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı - 2

Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağının yapılmasıyla çalışmalar başlamış oldu.

Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı - 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''8,3 kilometrelik, 8 istasyona sahip Sirkeci-Kazlıçeşme hattı bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacaktır" açıklamasıyla hatla ilgili bilgileri paylaştı. 

Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı - 4

Karaismailoğlu, projede şu ana kadar yüzde 45 fiziki ilerleme kaydettiklerini de duyurarak hattın 2023'ün mayıs ayın ayına kadar bitmesini hedeflediklerini belirtti.

Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı - 5

Bakan Karaismailoğlu, Sirkeci liman bölgesinde yapılacak demir yolu hattıyla Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacağını da dile getirdi.

Çalışmaların 2023'te tamamlanacağını belirtti.

Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı - 6
Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER