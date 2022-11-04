Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''8,3 kilometrelik, 8 istasyona sahip Sirkeci-Kazlıçeşme hattı bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacaktır" açıklamasıyla hatla ilgili bilgileri paylaştı.