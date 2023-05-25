Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı

Geçen yıl kuraklıkla mücadele eden birçok baraj son aylardaki yağışlarla yeniden doldu. Hem enerji hem tarımsal üretim için büyük öneme sahip Keban Barajı da eski görüntüsüne kavuştu. Geçen yıl kritik seviyeye yaklaşan göldeki su seviyesi yeniden yükseldi.

Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 1

Elazığ'daki Keban Barajı'nda su seviyesi 2022'de 14 yılın en düşük noktasına ulaşmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 2

Elektrik üretimi açısından kritik eşik olan 820 metre kotuna 4 metre yaklaşıldı.

Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 3

Ancak korkulan olmadı, son yağışlarla barajda su seviyesi tekrar yükseldi.

Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 4

Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, ''Son yağışların ardından göl kotumuz 836,3 metreye ulaşmıştır. Çalıştırmakta zorluk çektiğimiz ünitelerimizi daha büyük güçlerde, 180 megavata kadar çalışır duruma getirdik." dedi.

Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 5

Geçen yıl bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlar işlerini yapamaz hale geldi.

Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 6

Kuruyan göl sahasında halk tarımsal üretime başlamıştı.

Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 7

Bölge halkının beklentisi yağışların sürmesi ve yazın kurak geçmemesi.

Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 8
Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 9
Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 10
Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 11
Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 12
Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 13
Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı - 14
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