Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı

Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, ''Son yağışların ardından göl kotumuz 836,3 metreye ulaşmıştır. Çalıştırmakta zorluk çektiğimiz ünitelerimizi daha büyük güçlerde, 180 megavata kadar çalışır duruma getirdik." dedi.