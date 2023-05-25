Keban Barajı riskli seviyeden uzaklaştı

Elazığ'daki Keban Barajı'nda su seviyesi 2022'de 14 yılın en düşük noktasına ulaşmıştı.
Elektrik üretimi açısından kritik eşik olan 820 metre kotuna 4 metre yaklaşıldı.
Ancak korkulan olmadı, son yağışlarla barajda su seviyesi tekrar yükseldi.
Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, ''Son yağışların ardından göl kotumuz 836,3 metreye ulaşmıştır. Çalıştırmakta zorluk çektiğimiz ünitelerimizi daha büyük güçlerde, 180 megavata kadar çalışır duruma getirdik." dedi.
Geçen yıl bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlar işlerini yapamaz hale geldi.
Kuruyan göl sahasında halk tarımsal üretime başlamıştı.
Bölge halkının beklentisi yağışların sürmesi ve yazın kurak geçmemesi.