Kebapçı Bedri Usta hastanelik mi oldu?

Bedri Usta adıyla bilinen Aydoğdu, mekanındaki fiyatlara tepki gösteren bir müşterinin tepkisini profilinde paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada tepkiler yükselmiş, Aydoğdu özür paylaşımı yapmıştı.

Bedri Usta, özür paylaşımında "Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum." demişti.

Kendisini eleştiren kişiyi Instagram hesabında paylaşma amacının şeffaf olduğunu göstermek olduğunu anlatan Aydoğdu, "Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.