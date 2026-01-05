Kebapçı Bedri Usta hastanelik mi oldu?
05.01.2026 16:05
NTV - Haber Merkezi
Fahiş fiyat şikayetine ilişkin paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan kebapçı Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı. Bu gelişme üzerine Bedri Usta'nın hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Ancak gerçek başka çıktı.
Bedri Usta adıyla faaliyet gösteren kebapçının sahibi Bedrettin Aydoğdu bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.
Aydoğdu, bir vatandaşın mekandaki fahiş fiyatlara tepki gösterdiği paylaşıma "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör." diye yanıt vermişti.
Bedri Usta son olarak hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla gündeme geldi.
Ancak gerçek farklı çıktı.
TEPKİLER YÜKSELDİ, ÖZÜR DİLEDİ
Bedri Usta adıyla bilinen Aydoğdu, mekanındaki fiyatlara tepki gösteren bir müşterinin tepkisini profilinde paylaşmıştı.
Bu paylaşımın ardından sosyal medyada tepkiler yükselmiş, Aydoğdu özür paylaşımı yapmıştı.
Bedri Usta, özür paylaşımında "Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum." demişti.
Kendisini eleştiren kişiyi Instagram hesabında paylaşma amacının şeffaf olduğunu göstermek olduğunu anlatan Aydoğdu, "Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Aydoğdu'nun bu açıklaması da sosyal medya gündemini meşgul ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işletmeye ilişkin ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, işletme ve Aydoğdu hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.
BEDRİ USTA HASTANELİK Mİ OLDU?
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Bedri Usta'nın bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Fotoğrafta Aydoğdu'ya bir hastanenin acil servisinde serum takıldığı görüldü.
Sosyal medyada "Bedri Usta hastaneye kaldırıldı." notuyla birçok paylaşım yapıldı ancak gerçek farklıydı.
Aydoğdu'nun bu fotoğrafı geçen yıl 21 Kasım'da paylaştığı ortaya çıktı.
BAKANLIK DA İNCELEMEYE ALDI
Bedri Usta'nın işletmesi Ticaret Bakanlığı tarafından da incelemeye alındı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan da sosyal medya hesabından işletmeye denetim gerçekleştirildiğini duyurmuş, 5 ayrı ürünün haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındığı açıklanmıştı.
Kaplan; etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği hükmüne aykırılık tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandığını kaydetmişti.