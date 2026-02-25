Kebapçıda panik. İftar hazırlığı sırasında ölümden döndüler
25.02.2026 16:47
İHA
Sakarya'da iftar hazırlığı yapılan bir kebapçıda tavan çöktü. Kebapçıda çalışanlar, tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Sakarya'da bir kebapçının tavanı çöktü.
Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iftar vaktine yaklaşık iki saat kala çalışanlar hazırlık yaptığı sırada iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.
Tavandan gelen sesleri fark eden çalışanlar, saniyeler içinde kendilerini diğer odalara ve dışarı atarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu.
Çökme sonrası iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, salonun boş olması ve olayın iftar saatinde yaşanmaması muhtemel bir can kaybını önledi.
İş yerini savaş alanına çeviren tavan parçaları, personelin tahliyesinin ardından temizlenmeye başlandı.