Kebapçıda panik. İftar hazırlığı sırasında ölümden döndüler

Edinilen bilgilere göre, iftar vaktine yaklaşık iki saat kala çalışanlar hazırlık yaptığı sırada iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.

Tavandan gelen sesleri fark eden çalışanlar, saniyeler içinde kendilerini diğer odalara ve dışarı atarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu.