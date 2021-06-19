Keçi ağırlığının yarısı kadar süt verdi

Bursa'da bir keçi, bir günde ağırlığının yarısına yakın süt vererek sahibine büyük şaşkınlık yaşattı. Bir günde 17 litre süt veren keçinin sahibi, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını belirterek, "Biz bazı ineklerin bile bir günde bu kadar süt verdiğini göremiyoruz" dedi.

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İHA 19.06.2021 - 10:26

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Çepni köyünde faaliyet gösteren Seçen Keçi Çiftliğin'de bakılan keçi, bir günde 17 litre süt verdi.

Uzun yıllar keçi sütü üretimi yapan çiftlikte bir keçinin inekten daha fazla ve ağırlığının neredeyse yarısı kadar süt vermesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

Bu zamana kadar bir keçinin en fazla 12 kilo süt verdiğine şahit olan çiftlik sahipleri, 17 litre sütü görünce gözlerine inanamadı.

Saanen cinsi keçiler, doğumdan sonraki 2 ayda günlük 12 litreye kadar süt verebiliyor.

Bu zamana kadar böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını belirten Seçen Çiftliği Veteriner Hekimi Mahmut Akyol, "Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Saanen ırkı keçilerde doğumdan sonra 5-6 litre süt sağıyoruz" dedi.

Sütün en verimli döneminde en fazla 12 litre süt sağıldığını beilrten Akyol, bir keçinin günde neredeyse ağırlığının yarısı kadar süt vermesine çok şaşırdıklarını kaydetti.

Akyol, "Ben veteriner hekimim. Öğrendiğim derslerde de, gerçek hayatta da böyle bir verim görmedim. Bu keçinin ağırlığı 40-50 kilo. Bir günde neredeyse kendi ağırlığının yüzde 45'i kadar süt verdi. Günde 10-15 kilo süt veremeyen inekler var" diye konuştu.

Keçiden 17 litre sütün sağımını yapan Musa Özdemir, "Çocukluğumdan itibaren keçi sağımı yapıyorum. Bir keçinin bu kadar süt verdiğine ilk kez şahit oldum. Keçiden 17 litre süt çıkınca büyük şaşkınlık yaşadım" şeklinde konuştu.

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