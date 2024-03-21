Keçiören Belediyesi hangi partide? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Keçiören Belediye başkan adayları
Keçiören Belediyesi hangi partide? Keçiören Belediye Başkanı kimdir? Keçiören Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Keçiören Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Keçiören Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Keçiören yerel seçim sonuçları..
KEÇİÖREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Keçiören Belediyesini 1332.396 alınan oy ve %63.65 oy oranı ile AK Parti adayı Turgut Altınok kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %63.65
- İyi Parti %30.89
- Saadet Partisi %1.84
- HDP %1.46
- DSP %0.86
- DP %0.39
- Diğer %0.90