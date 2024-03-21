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Keçiören Belediyesi hangi partide? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Keçiören Belediye başkan adayları

Keçiören Belediyesi hangi partide? Keçiören Belediye Başkanı kimdir? Keçiören Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Keçiören Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Keçiören Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Keçiören yerel seçim sonuçları..

Keçiören Belediyesi hangi partide? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Keçiören Belediye başkan adayları - 1

KEÇİÖREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Keçiören Belediyesini 1332.396 alınan oy ve %63.65 oy oranı ile AK Parti adayı Turgut Altınok  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %63.65
  • İyi Parti %30.89
  • Saadet Partisi %1.84
  • HDP %1.46
  • DSP %0.86
  • DP %0.39
  • Diğer %0.90

TÜRKİYE HABERLERİ

Keçiören Belediyesi hangi partide? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Keçiören Belediye başkan adayları - 2

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok Kimdir?


Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. Siyasi hayatı Ülkü Ocakları`nda başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül’den sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise FP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı oldu.
2019’da yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.


Keçiören Belediyesi hangi partide? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Keçiören Belediye başkan adayları - 3

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ERCAN YILMAZ
  • ZAFER ÇOKTAN
  • KEMAL BABUCCU
  • BEKİR ER
  • TURGAY CABAR
  • ERSİN NARLI
  • UĞUR ŞENER KALEMLER
  • SAİT ALİ ARSLAN
  • SADIK YILDIZ
  • FERHAT ŞAHİN
  • EYYÜP ÖZBEK
  • ADEM ÖZTÜRK
  • CİHAN ÇAKIR
  • BURAK KARATAŞOĞLU
  • EBRU ÖZKAN
  • MESUT ÖZARSLAN
  • HÜSEYİN KARAGUŞ
  • ÜMİT BİLİCİ
  • OSMAN ÇÖLGEÇEN
  • HABİBE ÇÖGEN
  • MUSTAFA DEMİR
  • SUAT KAYA
  • HÜSEYİN ERÇİN
  • HAMZA AYDOĞDU
  • SÜLEYMAN TEKBAŞ
  • ERDEM CÖMERT
Keçiören Belediyesi hangi partide? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Keçiören Belediye başkan adayları - 4

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