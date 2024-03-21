Keçiören Belediyesi hangi partide? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Keçiören Belediye başkan adayları

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok Kimdir?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. Siyasi hayatı Ülkü Ocakları`nda başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül’den sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise FP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı oldu.2019’da yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.