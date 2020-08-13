Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı

Yılanın girdiği otomobilin sahibi Fatih Eymen, yılanı olduğu yerden çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, “Derince itfaiyesinden Allah razı olsun, yardımcı oldular. Ellerinden geleni yaptılar. Araç park halindeyken vatandaşlar girdiğini görmüş. Ağaçlık alandan çıkıyor, kedilerin kovaladığını, sonra da araca girdiğini söylediler. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar geldiler, su sıktılar ama tabii yılan küçük bir deliğe girdiği için çıkartmakta başarılı olamadılar. Sağ olsunlar itfaiye merkezine geldik. Burada yardımcı oldular. Baya uğraştılar çıkarmak için. Teşekkür ediyorum onlara, hayırlı görevler diliyorum” şeklinde konuştu.