"Kedilerin babası", her sabah 700 kediye mama taşıyor
Antalya'da her sabah 5 noktada 700 civarı kediyi, taşıdığı mamalarla besleyen Hüseyin Karaağaç (66), çevresinde "kedilerin babası" olarak tanınıyor. Emekli maaşının bir bölümüyle mama alan Karaağaç, kedilerin beslenmesi için mama desteği verilmesini bekliyor.
Antalya'da yaşayan Hüseyin Karaağaç, çocukluktan bu yana kedilere ilgisinin giderek arttığını anlattı.
Emekli olana kadar sayısız kediyi sahiplenen ve her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenen Karaağaç, emekli olunca da maaşının bir kısmını sokakta yaşayan kedilere ayırdı.