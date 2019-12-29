Kedilerin Ekrem amcası

Kedileri ciğerle, köpekleri de kızartılmış tavukla beslediğini aktaran Güç, “Mamayı seven kedi var, sevmeyen kedi var. Kedilerin yüzde 90’ı ciğeri sever. Kedilere mama vermek yerine ciğer vermek daha faydalı. Her gün beni bekliyorlar. 1 saat önceden gelip yerlerini alıyorlar. Gariban oldukları için gidecek yerleri de yok. İçimden gelerek yapıyorum. Herkesi de faydalı olmaya çağırıyorum. Kimse öteki dünyaya giderken bir şey götüremeyecek. Akıllı olmak lazım, başka dünya yok. Biz nasıl dünyada yaşıyorsak, onlara da bu hakkı tanımalıyız” ifadelerini kullandı.