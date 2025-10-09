Kedisi kayboldu, bulana 100 bin lira ödül verecek: "3 gündür ağlamaktan uyuyamıyorum"
Adana'da yaşayan genç kadın, kaybolan kedisini bulmak için sokaklarda gezip ağaçlara ve birçok noktaya el ilanı astı. Kedisini bulana 100 bin lira ödül vereceğini duyuran kadın, "Yeter ki kedim bulunsun, ona çok bağlıyım 3 gündür ağlamaktan uyuyamıyorum. Bulana nakit 100 bin lira ödül vereceğim" dedi.
Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Serap Düzgün, geçtiğimiz pazar günü ismini 'Sakat' koyduğu kedisiyle birlikte merkez Seyhan ilçesinde bulunan Dilberler Sekisi Parkı'na gitti.