Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinere saldırdı
Ankara’da A.K. isimli bir kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce, 4 arkadaşıyla birlikte veteriner kliniğini bastı. Veteriner hekim Ceren Eroğlu’na tokat atan kadın, klinikteki eşyaları dağıttı. Gözaltına alınan A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak konuşan veteriner hekim Ceren Eroğlu, “Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil.” dedi.
Ankara’da veteriner hekim Ceren Eroğlu, kendisini kedisinin ölümünden sorumlu tutan A.K. isimli kadının saldırısına uğradı.