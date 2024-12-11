Kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın, veterinere saldırdı: Seni hamile hamile dövdüm
İstanbul Bakırköy’de veteriner kliniğinde kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın, ortalığı birbirine kattı. Kadın, veteriner teknikerine hakaret edip tokat atarken, bir süre sonra kocasının da dahil olduğu saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Kasım ayında Bakırköy Yeşilköy’deki bir veteriner kliniğinde yaşandı. İddialara göre, kedisini tıraş ettirmek isteyen Nurdan Ü, sabah saatlerinde kliniğe gelerek kedisini bıraktı. Akşam saatlerinde eşiyle birlikte tekrar kliniğe gelen Nurdan Ü., kedisini almak istedi. Kedisinin tıraşını beğenmeyen ve bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın, eşiyle birlikte Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y.’ye saldırdı.