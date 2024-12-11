Kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın, veterinere saldırdı: Seni hamile hamile dövdüm

''YANIMA GELDİ VE BANA TOKAT ATTI''

Soruşturma çerçevesinde ifade veren Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y., "Olay günü Nurdan Ü. ve eşi tıraş olması için kedisini kliniğe bıraktı. Akşam saatlerinde de eşi ile birlikte almaya geldi. O esnada bankaya gitmiştim. Döndüğümde araca binmişlerdi. Nurdan Ü. araçtan bana seslenerek, 'Kedimi kesmişsiniz' dedi. Ben de 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Şaka yapar gibi bir halim var mı?' dedi. Araçtan indi ve 'Kedimin bıyıklarını kesmişsin' diyerek üzerime yürüdü. Kendisi hamile olduğu için 'Yetkilimle görüşün' dedim ve kendimi çektim. Yanıma geldi ve bana tokat attı. 'Seni hamile hamile dövdüm' dedi. Eşi Serkan Onur Ü. de bana tekme atmaya kalkıştı ve küfür etti. Serkan Onur Ü. ve eşi Nurdan Ü.'den davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.