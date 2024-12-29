Kediye hayat dokunuşu! Beyoğlu'nda korkutan yangın

İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, kedinin yardımına koştu. 112 ambulans görevlisi kalp masajı yaparken, itfaiye personeli de maskeyle oksijen desteği sağladı. Durum ilk başta pek olumlu görünmüyordu. Endişeli bir bekleyiş başladı. Buna rağmen müdahale başarılı oldu.