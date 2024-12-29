Kediye hayat dokunuşu! Beyoğlu'nda korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan yoktu ama bir kedi dumandan zehirlendi. Kedi itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ölümden döndü, sahibine teslim edildi.

Kediye hayat dokunuşu! Beyoğlu'nda korkutan yangın - 1

Apartmanın giriş katında yangın çıktı. Her yer dumanla kaplandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki binada yaşayan 1 kişi kendini dışarı attı. İçeride mahsur kalan 2 daire sakini ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O sırada yanlarındaki kedi dumandan zehirlendi.

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Kediye hayat dokunuşu! Beyoğlu'nda korkutan yangın - 2

İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, kedinin yardımına koştu. 112 ambulans görevlisi kalp masajı yaparken, itfaiye personeli de maskeyle oksijen desteği sağladı. Durum ilk başta pek olumlu görünmüyordu. Endişeli bir bekleyiş başladı. Buna rağmen müdahale başarılı oldu.

Kediye hayat dokunuşu! Beyoğlu'nda korkutan yangın - 3

Kedi bir süre sonra kendine geldi, hayati tehlikeyi atlattı ve sahibine teslim edildi.

Kediye hayat dokunuşu! Beyoğlu'nda korkutan yangın - 4

Binada soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti, duman tahliyesi yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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