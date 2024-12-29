Kediye hayat dokunuşu! Beyoğlu'nda korkutan yangın
İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan yoktu ama bir kedi dumandan zehirlendi. Kedi itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ölümden döndü, sahibine teslim edildi.
Apartmanın giriş katında yangın çıktı. Her yer dumanla kaplandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki binada yaşayan 1 kişi kendini dışarı attı. İçeride mahsur kalan 2 daire sakini ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O sırada yanlarındaki kedi dumandan zehirlendi.