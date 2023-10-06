Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence

Antalya'da kuaför çırağı M.A.'nın kendisini tırmaladığı gerekçesiyle 2 yaşındaki kediyi tekmelediği anlar güvenlik kamerasından tespit edildi. 5 dakika 22 saniyelik görüntüde M.A.'nın kediye defalarca vurduğu görülürken iş yeri sahibi Mehmet Yiğit, durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 1

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Bulvarı'ndaki erkek kuaföründe Mehmet Yiğit, 2 yıl önce sahiplenip, "Çakıl" adını verdiği kediyi çalıştığı kuaför salonunda beslemeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 2

Gün içinde hareketli ve sevecen tavırlar sergileyen Çakıl'ın 1 haftadır sürekli yattığını ve yürüyüşünde aksamalar olduğunu gören Yiğit, kediyi veterinere götürdü.

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 3

Muayenede kedinin sol arka patisinde tırnak kırılması olduğu belirlenip, tedaviye başlandı.

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 4

KEDİYE ŞİDDET KAMERADA

Akşama kadar kedisini hiç yalnız bırakmadığı halde duruma anlam veremeyen Mehmet Yiğit, kamera kayıtlarını incelediğinde Çıraklık Meslek Okulu öğrencisi olan ve kuaförde meslek edinmek için çalışan M.A.'nın kediye işkenceye varacak davranışlarda bulunduğunu gördü.

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 5

Yiğit, kuaförde kimsenin olmadığı saatlerde M.A.'nın kediyi ense kısmından tutup arka odaya götürdüğünü ve defalarca tekmelediğini duvara vurduğunu ve yere yatırıp başına bastığını gördü.

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 6

5 dakika 22 saniyelik güvenlik kamerası kaydında M.A.'nın, kaçan kediyi tekrar yakalayıp arka odaya götürüp dövdüğü de görüldü.

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 7

Şiddet olayı aynı kuaförde çalışan başka çırağın dükkana gelmesiyle sona erdi.

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 8

"BU CANİLİK"

Görüntüleri izledikten sonra durumu polise bildiren Mehmet Yiğit, M.A.'dan şikayetçi oldu.

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 9

M.A.'ya kediye neden şiddet uyguladığını sorduğunu anlatan Yiğit, "Şüpheleniyordum zaten. Normal zamanlarda kedi, M.A.'yı görünce kaçmaya başlıyordu. Sürekli darbediyormuş demek ki. Görünce elim ayağım titredi. Bu benim çocuğum. Bir anne baba çocuğuyla ilgili ne hissederse aynısını hissettim. Bu canilik. Neden yaptığını sordum ve bana kendisini tırmaladığı için yaptığını söyledi. Hiç kimseyi tırmalamadı bugüne kadar" diye konuştu.

Kediye iş yerinde dakikalarca tekmeli işkence - 10

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