Kediye işkenceye 1,5 yıl hapis! Şirine'yi 4. kattan aşağıya atmıştı

Duruşmada savunma yapan sanık, kediye bir defa tekme attığını söyleyerek, “Hayvan beni görünce kendisi pencereden aşağıya düştü. Kucaklayıp götürüp oradan atmış değilim. Kediye sadece bir kere vurdum. Ben onlardan daha fazla hayvanseverim. Yan tarafta köpekler de var onları da besliyorum. Ben normalim. Ben hayvanları seviyorum ve sevmeye devam edeceğim. O zaman benim psikolojik sorunlarım vardı. Öyle yaptığım için üzgünüm. Hayatımda ilk defa vurduğum bir hayvan. Bunun için çok ağladım, çok üzgünüm. Ben hayvanseverim” dedi.