Kediye işkenceye 1,5 yıl hapis! Şirine'yi 4. kattan aşağıya atmıştı
Küçükçekmece'de "Şirine" isimli kediyi tekmeleyip 4. kattan aşağıya atan Doçent Elanur Pilici hakkındaki davada karar çıktı.olay günü psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Pilici, pişman olduğunu ifade etti.
İstanbul Küçükçekmece’de 15 Ağustos 2023’te Şirine isimli kediyi tekmeleyip 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici (49) hakkında karar açıklandı. Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kedi Şirine’nin sahibi müşteki Fatma Aydın ile sanık Elanur Pilici hazır bulundu. Duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları da katıldı.