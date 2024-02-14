Kediyi tekmelerek öldüren İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İfadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



İbrahim Keloğlan savunmasında, "Benim de bir kedim vardır, olay günü yılbaşıydı, aşırı stres ve yorgunluk ile evime dönmüştüm. Kafamda eşimin beklediği hamilelik testinin sonucu vardı, eve gittiğimde eşim bana çocuğumuzun olamayacağı ve bu durumu daha önceden bilip benden gizlediğini söyledi. Eşim konuşmanın devamında beni teselli etmek için gerekirse bir, iki kedi sahiplenebileceğini belirtti. Bu durum benim daha fazla üzülmemi sağladı, bunun üzerine evden çıktım. Evden çıktığımda hüngür hüngür ağladım, hayat çok acımasız geldi, ölmek istedim, aracıma gittim, sonrasında gidecek bir yerim olmadığı için apartmanıma girdim. Sonrasında asansöre bindim, asansörde kediyi gördüm, ayağımla yere vurup kovmak istedim, attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim. Sonrasında yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum, kediye tekme attım, kovaladım, kediyi tekme atarak öldürdüm. Herkesten çok utanıyorum, çok pişmanım. Kedi benim sol ayağımı yaralamıştır, ben vurduğumda ne amaçla vurduğumu bile hatırlamıyorum, kendimi tamamen kaybetmiştim. Öncelikle beraatımı mahkeme aksi kanaatte ise hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyorum" dedi.