Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken hayatını kaybetti

Dört farklı noktadan halatlarla cesede ulaştıklarını belirten Kaplan, "Çok üzücü bir olaydı. Anne ve bebeği ayrı yerlerdeydi. Cesetlerin ikisini toparladık ve torbaya koyduk. Kelebekler Vadisi'nde belirli yerler var, o yerlerin geçilmemesi gerekiyor. Bu olay da belirli noktalar geçilmiş bir olaydı. İnsanların tedbirli olması gerekiyor." diye konuştu.