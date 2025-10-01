Kelepçeli cinayet davası: Sanığın ifadesi ortaya çıktı

Sivas'ta Umutcan ile Melisa Şimşek kardeşleri öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan H.S.'nin duruşmadaki ifadesi ortaya çıktı.

Sivas'ta iki kardeşi öldüren tutuklu sanık H.S.'nin yargılanmasına, Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Sanık H.S. tutuklu bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Öldürülen çocukların anneannesi Aniş Yücekaya, anneleri Ayşegül Şimşek ile avukatları salonda hazır bulundu.

SANIĞIN SAVUNMASI DİNLENDİ

Duruşmada ilk olarak dinlenen sanık H.S., daha önce polis ve savcılıkta verdiği, ayrıca mahkemeye sunduğu yazılı savunmalarını aynen tekrar ettiğini belirterek, söz konusu suçu işlemediğini öne sürdü.

H.S., "Cinayetleri ben işlemedim. Bir tuzağa düşürüldüm. Kimseye zarar vermedim." iddiasında bulundu.

GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

Mahkeme heyeti, olay sonrası polisin yaptığı tahkikatta, binaya giren gözlük ve maskeli kişinin görüntüleri ile market ve cami şadırvanında şüpheliye ait görüntüleri izleterek kendisi olup olmadığını sordu.

Binaya giren kişiyi tanımadığını öne süren H.S., market ve şadırvandaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Şadırvanda kıyafet değiştirdiğini, çöp kenarına bıraktığı kıyafetlerin kendisine tuzak kuran kişilerce alınmış ve binaya o kıyafetlerle girilmiş olabileceğini iddia etti.

"DNA ÖRNEKLERİMİ ALDILAR" İDDİASI

Kimlerin tuzak kurduğu sorusu üzerine de sanık öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in 2020 yılından beri kayıp olan babaları Uğur Şimşek'in kendisini dolandırdığını, bununla alakalı birilerinin olabileceğini iddia etti.

Öldürülen Şimşek kardeşlerin ellerine bağlanan plastik kelepçelerde sanığa ait DNA örneklerinin bulunduğu sorusu üzerine de H.S., olaydan iki hafta önce evine gelen kişilerin kendisini polis olarak tanıtarak, DNA örnekleri aldığını, bunun da tuzağın bir parçası olabileceğini iddia etti.

"KISASA KISAS İSTİYORUM"

Mahkemede söz alan ve duruşmaya daha önce olduğu gibi öldürülen çocuklarının fotoğrafları basılı tişört ile gelen Umutcan ve Melisa Şimşek'in anneleri Ayşegül Şimşek, sanığın kendisinin de 3 çocuğu bulunduğunu belirterek, "Onun da önüne 2 çocuğunun cesedini koysunlar; bakalım ne hissedecek? Ben kısasa kısas istiyorum, adalet istiyorum." diye konuştu.

Bu sırada davayı izlemek için salonda bulunan Ayşegül Şimşek'in yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

DURUŞMA 13 EKİM'E ERTELENDİ

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında mütalaasını okudu ve iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

Ayrıca sanığın tüm suçlamalardan, takdir hakkı kullanılmadan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık H.S., suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini, adli kontrol şartıyla salıverilmesini veya ev hapsine çıkarılmasını talep etti.

Sanık ayrıca, kendisinin tedavi gördüğü akıl ve ruh sağlığı hastanesinden kendi isteğiyle duruşmaya katılmak için geldiğini, mahkemenin tahliye talebini reddi halinde tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesine karar vermesini talep etti.

Ayrıca sanık, mahkemeye yazılı savunma vermek için süre talebinde bulundu.

Yazılı savunma talebini kabul eden, diğer talepleri reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Sivas'ta bulunan bir apartmanın 12'inci kattaki dairede oturan 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşler, 6 Mayıs 2025 gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan H.S. olduğunu belirledi.

Eve kamufle şekilde girip binada 5 saat kalarak cinayetleri işledikten sonra çıkan H.S.'nin Ankara'ya döndüğü belirlendi.

Ankara'da gözaltına alınan H.S., çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'e verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia ederek, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü.

H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin H.S. olduğu belirlendi.

İDDİANAMEDEN

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık H.S., hakkında Melisa Şimşek'e karşı "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" iddiasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca sanığın, "Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", anne Ayşegül Şimşek'e karşı "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme" ve kamuya karşı da "6136 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.

