Kelepçeli cinayet davası: Sanığın ifadesi ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

Mahkeme heyeti, olay sonrası polisin yaptığı tahkikatta, binaya giren gözlük ve maskeli kişinin görüntüleri ile market ve cami şadırvanında şüpheliye ait görüntüleri izleterek kendisi olup olmadığını sordu.

Binaya giren kişiyi tanımadığını öne süren H.S., market ve şadırvandaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Şadırvanda kıyafet değiştirdiğini, çöp kenarına bıraktığı kıyafetlerin kendisine tuzak kuran kişilerce alınmış ve binaya o kıyafetlerle girilmiş olabileceğini iddia etti.