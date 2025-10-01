Kelepçeli cinayet davası: Sanığın ifadesi ortaya çıktı
Sivas'ta Umutcan ile Melisa Şimşek kardeşleri öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan H.S.'nin duruşmadaki ifadesi ortaya çıktı.
Sivas'ta iki kardeşi öldüren tutuklu sanık H.S.'nin yargılanmasına, Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Sanık H.S. tutuklu bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı.
Öldürülen çocukların anneannesi Aniş Yücekaya, anneleri Ayşegül Şimşek ile avukatları salonda hazır bulundu.