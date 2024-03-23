Keles Belediyesi hangi partide? Keles Belediye başkanı kimdir? Keles Belediye başkan adayları
Keles Belediyesi hangi partide? Keles Belediye Başkanı kimdir? Keles Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Keles Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Keles Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Keles yerel seçim sonuçları..
KELES BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Keles Belediyesini 5.547 alınan oy ve %59.97 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Keskin kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %59.97
- İyi Parti %34.50
- Saadet Partisi %3.61
- DP %0.99
- Vatan Partisi %0.52
- BTP %0.40