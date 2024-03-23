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Keles Belediyesi hangi partide? Keles Belediye başkanı kimdir? Keles Belediye başkan adayları

Keles Belediyesi hangi partide? Keles Belediye Başkanı kimdir? Keles Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Keles Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Keles Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Keles yerel seçim sonuçları..

Keles Belediyesi hangi partide? Keles Belediye başkanı kimdir? Keles Belediye başkan adayları - 1

KELES BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Keles Belediyesini 5.547 alınan oy ve %59.97 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Keskin kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %59.97
  • İyi Parti %34.50
  • Saadet Partisi %3.61
  • DP %0.99
  • Vatan Partisi %0.52
  • BTP %0.40

TÜRKİYE HABERLERİ

Keles Belediyesi hangi partide? Keles Belediye başkanı kimdir? Keles Belediye başkan adayları - 2

KELES BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Keles Belediyesi Başkanı Mehmet Keskin Kimdir?

12.03.1955 Keles Dedeler köyünde dünyaya geldi. İlkokulunu Dedeler İlkokulunda, Ortaokul ve Lise öğretimini Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1983 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Keles ve İznik’te İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yaparak ,2007-2014 yılları arasında İl genel meclis üyeliği yaptı. 2014-2018 yılları arasında Ak Parti Keles İlçe Başkanlığı yaptı. 3O Kasım 2018 tarihinde Ak Parti Genel Merkezi ve Bursa İl Başkanlığının izni ile ilçe başkanlığından istifa ederek Keles Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
Keles Belediyesi hangi partide? Keles Belediye başkanı kimdir? Keles Belediye başkan adayları - 3

KELES BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ TRUE
  • ORHAN ASLAN
  • İHSAN EKMEKCİ
  • İSMAİL YENİ
  • AHMET ALPAĞUT
  • RAŞİT KOLAY
  • BEHÇET ARI
  • ŞAHİN ÖZEN
  • ALİ OSMAN MEMİŞ
  • YUNUS ULAŞKIN
  • KAMİL DURKUT
  • ÜMİT YİĞİT
  • MEHMET KIRBAŞ
  • GÖKHAN TOKSUN
  • RAMAZAN AY
Keles Belediyesi hangi partide? Keles Belediye başkanı kimdir? Keles Belediye başkan adayları - 4

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