Keles Belediyesi hangi partide? Keles Belediye başkanı kimdir? Keles Belediye başkan adayları

KELES BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Keles Belediyesi Başkanı Mehmet Keskin Kimdir?

12.03.1955 Keles Dedeler köyünde dünyaya geldi. İlkokulunu Dedeler İlkokulunda, Ortaokul ve Lise öğretimini Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1983 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Keles ve İznik’te İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yaparak ,2007-2014 yılları arasında İl genel meclis üyeliği yaptı. 2014-2018 yılları arasında Ak Parti Keles İlçe Başkanlığı yaptı. 3O Kasım 2018 tarihinde Ak Parti Genel Merkezi ve Bursa İl Başkanlığının izni ile ilçe başkanlığından istifa ederek Keles Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır.