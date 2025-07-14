Keloğlan filmlerine bile konu oldu, 4 malzemeyle hazırlanıyor: Güneşte kurutulan doğal şifa

Türk mutfağının en eski çorbalarından olup faydaları Keloğlan filmlerine bile konu edilen tarhana çorbasının ana malzemesi tescilli ‘Amasya sıkma tarhanası'nın bu yılki sezonu başladı.

Keloğlan filmlerine bile konu oldu, 4 malzemeyle hazırlanıyor: Güneşte kurutulan doğal şifa - 1

Yoğurt, buğday unu, kırık yarma ve yumurtanın karıştırılmasıyla oluşan harcın elle sıkılarak şekillendirilmesi sonrasında yazın temmuz ve ağustos sıcaklarında güneşte kurutulan tarhana, kışın çorbasıyla özellikle çocuklar için besin kaynağı olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Keloğlan filmlerine bile konu oldu, 4 malzemeyle hazırlanıyor: Güneşte kurutulan doğal şifa - 2

Kökeni Orta Asya'ya dayanan tarhananın tarifini büyüklerinden öğrenip aynı şekilde evlerde yapmaya devam ettiklerini belirten Fatma Hatipoğlu, "Amasya'mızın coğrafi işaretli sıkma tarhanasının yapımına başladık.

Keloğlan filmlerine bile konu oldu, 4 malzemeyle hazırlanıyor: Güneşte kurutulan doğal şifa - 3

Biz bu tarhanaya filmlerine konu olduğu için Keloğlan tarhanası da diyoruz.

Keloğlan filmlerine bile konu oldu, 4 malzemeyle hazırlanıyor: Güneşte kurutulan doğal şifa - 4

Fast food yiyecekler yerine doğal ürünlerle hazırlanan Keloğlan tarhanasını öneriyoruz" dedi.


Keloğlan filmlerine bile konu oldu, 4 malzemeyle hazırlanıyor: Güneşte kurutulan doğal şifa - 5

Uzun yıllardır semt pazarında bakliyat ürünleri satışı yapan Metin Kantarcı da "Tarhana her derde deva gibidir.

Keloğlan filmlerine bile konu oldu, 4 malzemeyle hazırlanıyor: Güneşte kurutulan doğal şifa - 6

Sıcak içilir. Kışın tüketilir. Nohutlu, naneli tarhana çorbasını çok severiz" diye konuştu.

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