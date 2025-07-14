Keloğlan filmlerine bile konu oldu, 4 malzemeyle hazırlanıyor: Güneşte kurutulan doğal şifa
Türk mutfağının en eski çorbalarından olup faydaları Keloğlan filmlerine bile konu edilen tarhana çorbasının ana malzemesi tescilli ‘Amasya sıkma tarhanası'nın bu yılki sezonu başladı.
Yoğurt, buğday unu, kırık yarma ve yumurtanın karıştırılmasıyla oluşan harcın elle sıkılarak şekillendirilmesi sonrasında yazın temmuz ve ağustos sıcaklarında güneşte kurutulan tarhana, kışın çorbasıyla özellikle çocuklar için besin kaynağı olarak gösteriliyor.