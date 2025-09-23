Kemal Çağlar Temel cinayeti: Tetiği çeken suç örgütünün lideri çıktı

TALİMAT ÖRGÜT LİDERİ OSMAN'DAN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Temel'in öldürülmesi için örgüt lideri "Osman" kod adlı Boran Deniz tarafından talimat verildiği belirtildi.

Deniz'in yaşı küçük kişileri lüks yaşam ve para vaadiyle örgüte kattığı, silah ve araçlarla özendirdiği, bu kapsamda "Haşhaşiler" adıyla yeni bir yapılanma kurmaya çalıştığı kaydedildi.

Deniz'in, "Azatlar" suç örgütü lideri Serhat Azat ile bağlantılı olduğu, Kemal Çağlar Temel'in infazı için tetikçi Şahin Şimşek'i görevlendirdiği kaydedildi.

Şimşek'in, M.T.D'nin yönlendirmesiyle Temel'i iş yeri önünde vurarak öldürdüğü, ardından G.B.'nin yardımıyla olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Olayın ardından otele giderek kıyafet değiştirdikleri, silahı sakladıkları, ardından Zeytinburnu'nda bir eve geçtikleri, orada bağlantılı ve birlikte hareket ettikleri yer aldı.

İddianamede ayrıca, yapılan baskında şüphelilerle çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği, Boran Deniz'in ise yurtdışına kaçmaya çalışırken Kırklareli'nde yakalandığı da yer aldı.