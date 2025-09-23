Kemal Çağlar Temel cinayeti: Tetiği çeken suç örgütünün lideri çıktı
İstanbul'da kozmetik ürünler satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel'in öldürüldüğü saldırıda tetiği Kazanlar suç örgütü lideri Serkan Kazan'ın çektiği belirlendi. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük dört kişi için 24 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul'da Kemal Çağlar Temel'in öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
İddianamede, saldırının oluş ve planlama şekli ile azmettirici ve tetiği çeken saldırgana ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer aldı.