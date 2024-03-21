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Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? Kemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Kemalpaşa Belediye başkan adayları

Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? Kemalpaşa Belediye Başkanı kimdir? Kemalpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kemalpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kemalpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları..

Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? Kemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Kemalpaşa Belediye başkan adayları - 1

KEMALPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Kemalpaşa Belediyesini 30.945 alınan oy ve % 45.71 oy oranı ile CHP adayı Rıdvan Karakayalı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %45.71
  • AK Parti %44.56
  • Saadet Partisi %8.96
  • DSP %0.25
  • DP %0.23
  • Vatan Partisi %0.18
  • Diğer %0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? Kemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Kemalpaşa Belediye başkan adayları - 2

KEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karşıyaka Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı Kimdir?


Rıdvan Karakayalı, 24 Ocak 1958 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu (Parsa) beldesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bağyurdu'nda tamamladı. 1979 yılında İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.1979-1980 eğitim yılında Rize'de göreve başladı.

1980 yılında Kemalpaşa Lisesi'ne atanarak 1987 yılına kadar görev yaptı. 1988-1993 yılları arasında Tokat ilinde görev yaptıktan sonra 1993-1997 yılları arasında Kemalpaşa'nın Ulucak beldesinde Ulucak Lisesi Müdürlüğü görevinde bulundu.1997-2002 yılları arasında Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında tekrar Ulucak Lisesi Müdürlüğü'ne atandı. 2005 yılında emekli olarak Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu.

Karakayalı, 2005 yılında Kemalpaşa, Torbalı ve Gaziemir'de özel bir dershanenin kurucusu ve kurucu temsilcisi olarak görev aldı.1975-1983 yılları arasında amatör ve profesyonel olarak Parsa Spor, Salihli Spor ve Kemalpaşa Spor'da futbol oynadı ve antrenörlük yaptı. Evlidir, bir çocuk babasıdır.


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Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? Kemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Kemalpaşa Belediye başkan adayları - 3

KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET TÜRKMEN
  • GALİP ATAR
  • HARUN ALTINSOY
  • HARUN VAYİÇ
  • ERHAN YILMAZ
  • MUSTAFA KANDİL
  • GÜLAY IŞIKCAN
  • MEHMET BENLİCE
  • FATİH ALTUNKAYA
  • YEKTA FAİK YILMAZ
  • KENAN YILMAZ
  • NİLAY OKUYAN
  • FATMA KESKİN
  • DOLUNAY KİBAR
  • NİZAMETTİN YILMAZ
  • AZMİ YAMAÇ
  • ALAETTİN YILMAZ
  • ELBİRAN YAŞAR
  • RECEP AŞKINGİL
  • ÖMER BAŞKAPAN
  • BARIŞ ŞAHİN
  • ERCAN DURMUŞ
  • MUHAMMED DEMİR
  • LEVENT UĞUR ASKER
  • ÜLKÜ ÇOBAN
  • DUYGU DAĞ
  • ÖZKAN ÇALIKLI
  • SÜLEYMAN ŞENCAN
  • MEHMET AKİF ÖPÖZ
  • GAMZE YILDIZ
  • TURAN KAYGUSUZ
Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? Kemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Kemalpaşa Belediye başkan adayları - 4

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