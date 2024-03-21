Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? Kemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Kemalpaşa Belediye başkan adayları
Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? Kemalpaşa Belediye Başkanı kimdir? Kemalpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kemalpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kemalpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları..
KEMALPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Kemalpaşa Belediyesini 30.945 alınan oy ve % 45.71 oy oranı ile CHP adayı Rıdvan Karakayalı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %45.71
- AK Parti %44.56
- Saadet Partisi %8.96
- DSP %0.25
- DP %0.23
- Vatan Partisi %0.18
- Diğer %0.11