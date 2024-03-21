Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? Kemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Kemalpaşa Belediye başkan adayları

KEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karşıyaka Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı Kimdir?

Rıdvan Karakayalı, 24 Ocak 1958 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu (Parsa) beldesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bağyurdu'nda tamamladı. 1979 yılında İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.1979-1980 eğitim yılında Rize'de göreve başladı.1980 yılında Kemalpaşa Lisesi'ne atanarak 1987 yılına kadar görev yaptı. 1988-1993 yılları arasında Tokat ilinde görev yaptıktan sonra 1993-1997 yılları arasında Kemalpaşa'nın Ulucak beldesinde Ulucak Lisesi Müdürlüğü görevinde bulundu.1997-2002 yılları arasında Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında tekrar Ulucak Lisesi Müdürlüğü'ne atandı. 2005 yılında emekli olarak Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu.Karakayalı, 2005 yılında Kemalpaşa, Torbalı ve Gaziemir'de özel bir dershanenin kurucusu ve kurucu temsilcisi olarak görev aldı.1975-1983 yılları arasında amatör ve profesyonel olarak Parsa Spor, Salihli Spor ve Kemalpaşa Spor'da futbol oynadı ve antrenörlük yaptı. Evlidir, bir çocuk babasıdır.MOBİL UYGULAMALARIMIZ