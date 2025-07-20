Kemancılara kızıp hobi olarak üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

"ÜST DÜZEY BİR HOBİ OLARAK SÜRDÜRÜYORUM"

Keman imalatını hobi olarak yaptığını ve ticari amaç gütmediğini belirten Vardaloğlu, "Bugüne kadar 40'a yakın keman yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Herhangi bir ticari amaç gütmüyorum; tamamen üst düzey bir hobi olarak sürdürüyorum. Asıl mesleğim öncelikli olduğu için keman yapımı biraz geri planda kalıyor. Bir yılda en fazla iki keman yapabiliyorum çünkü bu iş büyük emek, çok ince işçilik ve ciddi bir akustik deneyim gerektiriyor" diye konuştu.





