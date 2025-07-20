Kemancılara kızıp hobi olarak üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Emekli İnşaat Mühendisi Uluer Vardaloğlu, yaklaşık 40 yıldır tutkuyla sürdürdüğü keman yolculuğunu, son 25 yıldır kendi yaptığı enstrümanlarla taçlandırıyor. Kemanı sadece çalmakla kalmayan Vardaloğlu, uluslararası düzeyde sanatçılar ve orkestralar için özel yapım kemanlar üretiyor.
Bugüne kadar Rusya ve Ukrayna'daki filarmoni orkestralarına özel siparişler üzerine kemanlar yaptığını kaydeden Vardaloğlu, Türkiye'de iç piyasaya bazı istisnalar hariç prensip olarak satış yapmadığını belirterek yıllar içinde daha kaliteli enstrümanlara ihtiyaç duymasıyla başlayan keman yapım serüvenini anlattı.