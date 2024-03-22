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Kemer Belediyesi hangi partide? Kemer Belediye başkanı kimdir? Kemer Belediye başkan adayları

Kemer Belediyesi hangi partide? Kemer Belediye Başkanı kimdir? Kemer Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Kemer Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Kemer Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Kemer yerel seçim sonuçları..

Kemer Belediyesi hangi partide? Kemer Belediye başkanı kimdir? Kemer Belediye başkan adayları - 1

KEMER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Kemer Belediyesini 9.901 alınan oy ve %39.67 oy oranı ile DSP  Necati Topaloğluadayı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • DSP %39.67
  • CHP %34.09
  • MHP %24.11
  • DP %1.38
  • Saadet Partisi %0.46
  • Vatan Partisi %0.16
  • Diğer %0.12

TÜRKİYE HABERLERİ

Kemer Belediyesi hangi partide? Kemer Belediye başkanı kimdir? Kemer Belediye başkan adayları - 2

KEMER BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kemer Belediyesi Başkanı Necati Topaloğlu Kimdir?

1955 doğumludur. Fethiye'nin Seki köyündendir. İlköğrenimini Seki'de tamamladı. Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu'nda okudu. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Programı ile mesleki kariyerini geliştirdi. On yıl kadar, ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Bu on yıllık sürede sürekli araştırdı, sorguladı, kendini geliştirdi. 1985 yılında eşi Fikriye Topaloğlu'nun “ebe” olarak Göynük Sağlık Ocağı'na tayini ile birlikte Göynük İlköğretim Okulu'na atandı. Aynı okulda kesintisiz on sekiz yıl görev yaptıktan sonra 2002 yılında emekliliğe ayrıldı. 2004 yılı yerel seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun desteğiyle Göynük Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini iki dönem üst üste sürdürdü. 2007 yılında yaptığı çalışmalarla Akdeniz Bölgesi'nde “En Başarılı Belde Belediye Başkanı” seçildi. 2014 yılında çıkan yasa ile Göynük Beldesi, Kemer Belediyesi'ne bağlanınca görevini tamamlamış oldu.

On yıllık Belediye Başkanlığı süresince beldesine; 1 Meslek Yüksek Okulu, 1 Fen Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 öğrenci yurdu, 1 anaokulu kazandırdı. Beldede yaşayan öğrenciler için üniversite hazırlık kursları, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesi, ulaşımlarının sağlanması, burs temini gibi eğitime destek çalışmaları yaptı. Sanatsal ve kültürel çalışmaları, halkın ihtiyaçlarına çözüm üretme becerileriyle halkın sevgisini kazandı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2014-2019 yılları arasında aktif siyasi yaşamına ara verdi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde halkın tercihiyle Kemer Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Kemer Belediyesi hangi partide? Kemer Belediye başkanı kimdir? Kemer Belediye başkan adayları - 3

KEMER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • NECATİ TOPALOĞLU
  • MUSTAFA GÜL
  • RAHMAN ŞEKER
  • İSMAİL ASAN
  • İSMAİL YILMAZ
  • GÖKSEL GÜLER
  • YUSUF ÜRAS
  • AHMET AKGÜL
  • DURSUN SATICI
  • MUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU
  • ZEYNEP DOĞAN
  • CUMA GÜLMÜŞ
  • HALİT ÖZDEMİR
  • YUNUS YILDIZ
  • İBRAHİM FURKAN SARIKAYA
  • MUSTAFA ÇOBAN
  • MUSTAFA KARAMAN
  • HASAN KAZANCI
  • AHMET EFE NUREL
  • SONGÜL KAYA
  • MEHMET SEZGİN BOZCA
  • AKİF KARADAŞ
  • MEHMET BAŞ
Kemer Belediyesi hangi partide? Kemer Belediye başkanı kimdir? Kemer Belediye başkan adayları - 4

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