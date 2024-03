Kemer Belediyesi hangi partide? Kemer Belediye başkanı kimdir? Kemer Belediye başkan adayları

KEMER BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

1955 doğumludur. Fethiye'nin Seki köyündendir. İlköğrenimini Seki'de tamamladı. Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu'nda okudu. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Programı ile mesleki kariyerini geliştirdi. On yıl kadar, ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Bu on yıllık sürede sürekli araştırdı, sorguladı, kendini geliştirdi. 1985 yılında eşi Fikriye Topaloğlu'nun “ebe” olarak Göynük Sağlık Ocağı'na tayini ile birlikte Göynük İlköğretim Okulu'na atandı. Aynı okulda kesintisiz on sekiz yıl görev yaptıktan sonra 2002 yılında emekliliğe ayrıldı. 2004 yılı yerel seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun desteğiyle Göynük Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini iki dönem üst üste sürdürdü. 2007 yılında yaptığı çalışmalarla Akdeniz Bölgesi'nde “En Başarılı Belde Belediye Başkanı” seçildi. 2014 yılında çıkan yasa ile Göynük Beldesi, Kemer Belediyesi'ne bağlanınca görevini tamamlamış oldu.On yıllık Belediye Başkanlığı süresince beldesine; 1 Meslek Yüksek Okulu, 1 Fen Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 öğrenci yurdu, 1 anaokulu kazandırdı. Beldede yaşayan öğrenciler için üniversite hazırlık kursları, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesi, ulaşımlarının sağlanması, burs temini gibi eğitime destek çalışmaları yaptı. Sanatsal ve kültürel çalışmaları, halkın ihtiyaçlarına çözüm üretme becerileriyle halkın sevgisini kazandı.Sağlık sorunları nedeniyle 2014-2019 yılları arasında aktif siyasi yaşamına ara verdi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde halkın tercihiyle Kemer Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.