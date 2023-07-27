Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları
Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını sürerken, iki yangın haberi de İzmir ve Çanakkale'den geldi. İzmir'de 3 ayrı noktada, Çanakkale'nin de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Kemer'de 3,5 kilometre ilerleyen alevler başladığı noktaya yeniden döndü. Ekipler daha önce tahliye edilen Değirmendere Mahalellesi'nde yoğun önlem aldı. İşte alevlerle mücadelede son durum...
ANTALYA KEMER
Türkiye, orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor.
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde pazartesi günü saat 21.08'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdürülüyor.