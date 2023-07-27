Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları

KINIK'TA ORMAN YANGINI

İzmir'in Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.