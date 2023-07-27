Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları

Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını sürerken, iki yangın haberi de İzmir ve Çanakkale'den geldi. İzmir'de 3 ayrı noktada, Çanakkale'nin de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Kemer'de 3,5 kilometre ilerleyen alevler başladığı noktaya yeniden döndü. Ekipler daha önce tahliye edilen Değirmendere Mahalellesi'nde yoğun önlem aldı. İşte alevlerle mücadelede son durum...

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 1

ANTALYA KEMER

Türkiye, orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde pazartesi günü saat 21.08'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdürülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 2

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 3

Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 4

Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 5

İZMİR'DE 3 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

Kemer'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bir yangın haberi de İzmir'den geldi.

Kentin Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ve Torbalı ilçelerinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken 3 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 6

ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI

Küçükkavulcuk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına havanın kararmasının ardından müdahale karadan devam etti.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 7

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 8

Küçükkavulcuk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 10 su ikmal aracı, 2 iş makinesi ve 3 ilk müdahale yer ekibi ile belediyelerin itfaiye ekiplerince müdahale edilmeye başlanmıştı.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 9

Yangın bölgesine müdahale araçlarının girişinde sorun yaşanmaması ve tedbir amaçlı olarak Birgi-Bozdağ kara yolu özel araç geçişine kapatılmıştı.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 10

KINIK'TA ORMAN YANGINI

İzmir'in Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 11

50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 12

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 13

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

Rüzgarın etkisini yitirmesiyle karadan devam eden söndürme çalışmaları hızlanırken, havanın kararması nedeniyle hava araçları faaliyetlerine sabah saatlerine kadar ara verdi.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 14

Yangının Balaban Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 15

ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI

İzmir’in Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın başladı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter, karadan 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulunurken, yangın ekiplerin 10 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 16

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 17

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.

Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 18
Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 19
Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları - 20
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