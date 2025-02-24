Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz’da 22 Şubat gecesi, Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzeri yaşandı. Muhammet Gürcan Koçak isimli gence, arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Koçak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, araç sürücüsü ise kaçtı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.
İstanbul’da Kemerburgaz yolunda bir kez daha Timur Cihantimur’un ABD’ye kaçırıldığı kazanın bir benzeri yaşadı.