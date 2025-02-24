Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz’da 22 Şubat gecesi, Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzeri yaşandı. Muhammet Gürcan Koçak isimli gence, arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Koçak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, araç sürücüsü ise kaçtı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm - 1

İstanbul’da Kemerburgaz yolunda bir kez daha Timur Cihantimur’un ABD’ye kaçırıldığı kazanın bir benzeri yaşadı.

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Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm - 2

Kaza, 22 Şubat günü saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu.

Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm - 3

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada Muhammet Gürcan Koçak ağır yaralanırken, sürücü kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm - 4

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm - 5

AYNI YERDE ACİ’NİN CAN VERDİĞİ KAZANIN BİR BENZERİ YAŞANDI

Eyüpsultan’daki kaza Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getirdi.

Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza yine Eyüpsultan ilçesinde yaşanmıştı.

Geçen yıl 1 Mart’ta meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araç, arızalanan ATV aracını kontrol eden Aci’ye çarpmıştı.

Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm - 6

Cihantimur’un olay yerinden kaçtığı kazada Aci yaşamını yitirmişti.

Cihantimur sonrasında annesi tarafından ABD’ye kaçırılmıştı.
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