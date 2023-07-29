Kemer'deki yangında 1120 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi

"ANTALYA'NIN ORMANLIK ALANI YÜZDE 56"

Vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Hançer, Türkiye'de en çok metrekare orman varlığa sahip bölgenin Antalya olduğunu ifade etti.

"Yüzde olarak kent ve orman alanını kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 56 civarında. Orman yangınları da depremler, taşkınlar gibi birer doğa olayı. Bunlarla sürekli karşı karşıya kalacağız." diyen Hançer şöyle devam etti:

"Öncesinde Manavgat'ta, bugün de Kemer'de gördük. Önümüzdeki sene nerede olacağını bilemiyoruz. Bizim üzerimize düşen, kontrol altına alacak şekilde tedbirlerimizi geliştirdikten sonra orman yangınlarının afete dönüşmesinin önüne geçmek. Geçmişteki bazı önerilerimiz; erken uyarı sistemi, uzaktan algılama teknolojileri, kontrol ve tedbir anlamında uygulanabilecek yöntemler olarak söylenebilir."