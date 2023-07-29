Kemer'deki yangında 1120 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi

Antalya Kemer'deki yangın 4 gününde kontrol altına alındı. Yangın 800 hektar civarında etkili olurken 1120 futbol sahası büyüklüğü olarak tanımlanıyor.

Kemer'deki yangında 1120 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi - 1

Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde 24 Temmuz günü başlayan orman yangını, 4. gününde kontrol altına alındı.

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Kemer'deki yangında 1120 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi - 2

Karadan ve havadan müdahale edilen yangında, birçok alan zarar gördü.

Kemer'deki yangında 1120 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi - 3

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, 90'ıncı saatte kontrol altına alınan Kemer'deki orman yangınına ilişkin uydu görüntülerini incelediklerinde, yaklaşık 300 hektar alanın yandığını, 800 hektarlık alanın ise etkilendiğini açıkladı.

Hançer, “800 hektarı yaklaşık 1120 futbol sahası büyüklüğünde tanımlayabiliriz. Burada yanan alan ortalama 300 hektar civarında, bu da 420 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor." dedi.

Kemer'deki yangında 1120 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi - 4

"MANAVGAT YANGININDA KEMER BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI"

Orman yangınıyla kaybedilen alanların büyük olduğuna dikkati çeken Okan Hançer, “Manavgat yangınıyla kıyasladığımızda aslında Manavgat yangınında ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Manavgat'ta 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yanmıştı. Kemer'in toplam alanı 53 bin hektar civarında. İkisini kıyasladığımızda aslında Manavgat'ta çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Kemer'deki yangında 1120 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi - 5

"ANTALYA'NIN ORMANLIK ALANI YÜZDE 56"

Vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Hançer, Türkiye'de en çok metrekare orman varlığa sahip bölgenin Antalya olduğunu ifade etti. 

"Yüzde olarak kent ve orman alanını kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 56 civarında. Orman yangınları da depremler, taşkınlar gibi birer doğa olayı. Bunlarla sürekli karşı karşıya kalacağız." diyen Hançer şöyle devam etti:

"Öncesinde Manavgat'ta, bugün de Kemer'de gördük. Önümüzdeki sene nerede olacağını bilemiyoruz. Bizim üzerimize düşen, kontrol altına alacak şekilde tedbirlerimizi geliştirdikten sonra orman yangınlarının afete dönüşmesinin önüne geçmek. Geçmişteki bazı önerilerimiz; erken uyarı sistemi, uzaktan algılama teknolojileri, kontrol ve tedbir anlamında uygulanabilecek yöntemler olarak söylenebilir."

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