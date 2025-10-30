Kenan Evren'in köşkü Osmanlı kahvecisi oldu

ÖZEL HELİKOPTER PİSTİ VAR

Kenan Evren'in cumhurbaşkanı olduğu 1983 yılında 200 dönüm alanı kapsayan Kurşunlu'da, dönemin Orman Bakanlığı tarafından büyük şelalenin yaklaşık 500 metre aşağısında bulunan yedi küçük şelale ve küçük bir gölün bulunduğu alanda, dere kenarına iki katlı köşk yaptırıldı.

Şömineden terasa lüks bir içeriğe sahip olan, yaklaşık 20-30 metre üzerindeki ağaçlık alanda özel bir helikopter pisti de bulunan köşk, Kenan Evren'e hibe edildi.