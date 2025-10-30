Kenan Evren'in köşkü Osmanlı kahvecisi oldu
Antalya'daki Kurşunlu Şelalesi'nde 1983 yılında Kenan Evren için yaptırılan köşk, 14 yıldır kafe olarak işletiliyor.
Aksu ilçesinde, kentin en önemli turizm ve doğal değerlerinden biri olan Kurşunlu Şelalesi, turizmin hareketli olduğu yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan iki kilometrelik kanyonda 18 metrelik büyük şelalenin yanı sıra, küçük şelalecikler ve birbirine bağlı yedi küçük göletten oluşan şelale, 1986 yılında park olarak hizmete açıldı.
Şelale ve bulunduğu park alanı 1991'de tabiat parkı statüsüne kavuştu.