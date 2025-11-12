"Kenara çekilin" deyip pompalı tüfekle ateş açtı
12.11.2025 10:45
DHA
Bursa'da bir şüpheli, kaldırımda sohbet eden iki kişiden kenara çekilmesini isteyip bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.
Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde sokak ortasında silahlı saldırı meydana geldi.
Cadde üstündeki bir restoranın önüne yaya olarak elinde pompalı tüfekle gelen kişi, önce kaldırımda sohbet eden kişilerden kenara çekilmesini istedi.
Ardından elimdeki pompalı tüfekle iş yerine ateş açıp koşarak kaçtı.
Polis ekipleri, başında şapka ve yüzünde maske olan şüphelinin kimliğini belirledi.
Kaçak şüpheli için çalışma başlatıldı.