"Kenara çekilin" deyip pompalı tüfekle ateş açtı

12.11.2025 10:45

DHA

Bursa'da bir şüpheli, kaldırımda sohbet eden iki kişiden kenara çekilmesini isteyip bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.

"Kenara çekilin" deyip pompalı tüfekle ateş açtı
DHA

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde sokak ortasında silahlı saldırı meydana geldi.

 

Cadde üstündeki bir restoranın önüne yaya olarak elinde pompalı tüfekle gelen kişi, önce kaldırımda sohbet eden kişilerden kenara çekilmesini istedi.

"Kenara çekilin" deyip pompalı tüfekle ateş açtı 1
DHA

Ardından elimdeki pompalı tüfekle iş yerine ateş açıp koşarak kaçtı.

"Kenara çekilin" deyip pompalı tüfekle ateş açtı 2
DHA

Polis ekipleri, başında şapka ve yüzünde maske olan şüphelinin kimliğini belirledi.

 

Kaçak şüpheli için çalışma başlatıldı.