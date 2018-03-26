Kendi imkanları ile UTV yaptı

Şafak, "Yerli bir UTV yok. Ben de buna yerli UTV ismini verdim. Yöremize uygun olarak örümcek diye de adlandırabiliriz. Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü. Normalde altı ay gibi kısa bir sürede yapılabilir" şeklinde konuştu.