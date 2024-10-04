Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor

Babamı örnek almam ve evin tek erkek çocuğu olmam dolayısıyla babamın ektiği 10 dönümlük bağda üzüm üretmeye devam ettik. Benim gelmem ile birlikte çevremdekilerin de yardımıyla bir potansiyel hissettim. Şu anda 50 dönümün üzerinde bir alanda üzüm üreticiliği yapıyorum. Ürettiğimiz üzüm Türkiye'de bilinen bir ürün. Özellikle raf ömrünün uzun olmasından dolayı çok fazla talep gören bir ürün" dedi.