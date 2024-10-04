Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor
Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan ve iki yıl mesleğini sürdüren Beytullah Efe, baba mesleğine yöneldi. Kendi mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan üzüm üreticiliği yapmaya başlayan Efe, haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendisin kazandığı maaşı kazanıyor.
İki yıl süren mühendislik kariyerini bırakarak babasının mesleği olan üzüm üreticiliğine yönelen genç şimdiler de paraya para demiyor. Efe, haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendisin kazandığı maaşı kazanıyor.