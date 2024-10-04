Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor

Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan ve iki yıl mesleğini sürdüren Beytullah Efe, baba mesleğine yöneldi. Kendi mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan üzüm üreticiliği yapmaya başlayan Efe, haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendisin kazandığı maaşı kazanıyor.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 1

İki yıl süren mühendislik kariyerini bırakarak babasının mesleği olan üzüm üreticiliğine yönelen genç şimdiler de paraya para demiyor. Efe, haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendisin kazandığı maaşı kazanıyor.

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Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 2

Konya Selçuk Üniversitesi elektrik elektronik mühendisi mezunu Beytullah Efe, iki yıl mühendislik yaptıktan sonra baba mesleği olan üzüm üreticiliğine girişti.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 3

Merkeze bağlı Güzel Yalı köyünde, başlangıçta babasının 10 dönümlük bağı ile ilgilenmeye başlayan 30 yaşındaki Efe, çevresinin de desteğiyle bu alanı zamanla 50 dönümün üzerine çıkarttı.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 4

Ürettiği, raf ömrü uzun olması dolayısıyla yüksek talep gören üzüm, yurt dışına da ihraç ediliyor.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 5

Özellikle eleştirilerle karşılaşsa da, bu işten elde ettiği gelirin 4-5 mühendis maaşı kadar olduğunu vurgulayan Efe, haftanın sadece 2-3 günü çalışarak, özgürce ve severek üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 6

Mühendislik ile tarımın nasıl birleşebileceğinin başarılı bir örneği olan Efe, şimdilerde ise hasat ettiği ağın beyazı cinsi üzümleri ihraç etmek üzere tırlarla Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyor.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 7

"ÜRETTİĞİMİZ ÜZÜM TÜRKİYE'DE BİLİNEN BİR TÜR"

Mühendislikten çiftçiliğe geçiş süreci hakkında bilgi veren Beytullah Efe, "Elektrik elektronik mühendisiyim. Konya Selçuk Üniversitesinden mezunum. Okulu bitirdikten sonra yaklaşık iki sene mühendislik yaptım. Daha sonrasında burası bana daha cazip geldi.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 8

Babamı örnek almam ve evin tek erkek çocuğu olmam dolayısıyla babamın ektiği 10 dönümlük bağda üzüm üretmeye devam ettik. Benim gelmem ile birlikte çevremdekilerin de yardımıyla bir potansiyel hissettim. Şu anda 50 dönümün üzerinde bir alanda üzüm üreticiliği yapıyorum. Ürettiğimiz üzüm Türkiye'de bilinen bir ürün. Özellikle raf ömrünün uzun olmasından dolayı çok fazla talep gören bir ürün" dedi.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 9

Sermaye noktasında sorun yaşamadıklarını ancak ürünlerini pazarlamada kurulacak entegre tesisi ile aşabileceklerini ifade eden Efe, "Neden mühendis değil de çiftçisin diye bazıları eleştirebiliyor. Gelir noktasında bu işten 4-5 mühendis maaşı kadar bir gelirimiz oluyor. Aynı zamanda özgürüm. Kendime zaman ayırabiliyorum.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 10

Haftanın 6-7 günü yerine sadece 2-3 gün istekli bir şekilde, severek çalışarak bu ürünleri üretebiliyoruz. Yaptığımız işten dolayı mutluyuz. Biz ürünü Türkiye'nin pek çok şehrine ve ihracata kadar gönderebiliyoruz. Bu noktada hiçbir sorunumuz yok.

Kendi işini bırakıp baba mesleğine döndü: Şimdi 2 gün çalışarak 5 mühendis maaşı kazanıyor - 11

Sadece yaşadığımız sorun, ürünümüzü işleyemiyoruz. Biz ürünü bu şekilde ham olarak satmayı istemiyoruz, bunu işlemeyi, katma değer katmayı istiyoruz. Bunun da yolu entegre tesis kurmaktan geçiyor. Sadece bu noktada bazı sorunlar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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