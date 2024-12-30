Kendi yaptığı elektrikli düzenekle komşusuna saldırdı! "Seni öldüreceğim"

Antalya'da Serhan Kaynar, bir süre önce evinin kapısına tiner döküp ateşe verdiği komşusu Tezcan K.'yi, bu kez 2 metre uzunluğundaki elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı.

Kendi yaptığı elektrikli düzenekle komşusuna saldırdı! "Seni öldüreceğim" - 1

Varlık Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Serhan Kaynar, üst komşusu Tezcan K.'nın evinin kapısını, 7 Ekim'de tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık'ta 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayarak komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı.

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Kendi yaptığı elektrikli düzenekle komşusuna saldırdı! "Seni öldüreceğim" - 2

Tezcan K.'nin eve geliş saatini öğrenmek isteyen Kaynar, apartman yöneticisini arayarak "Üst kattan çok ses geliyor, arayıp uyarır mısınız?" dedi. Yöneticinin aradığı Tezcan K., "Evde değilim, 1 saat kadar sonra evde olacağım, gürültü yapma şansım yok" diyerek telefonu kapattı. Apartman yöneticisi de Serhan Kaynar'ı arayarak Tezcan K.'nin evde olmadığını, 1 saat sonra geleceğini söyledi.

Kendi yaptığı elektrikli düzenekle komşusuna saldırdı! "Seni öldüreceğim" - 3

Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K. evine çıkarken bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar, hazırladığı elektrikli düzenekle saldırdı. Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı.

Tezcan K.'nın çığlıkları üzerine komşuları yardımına yetişti. Serhan Kaynar ise dairesine kaçtı. Çağırılan polis ekibi, Serhan Kaynar'ı gözaltına aldı.

Kendi yaptığı elektrikli düzenekle komşusuna saldırdı! "Seni öldüreceğim" - 4

"KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"

Ekipler tarafından polis merkezine götürülen Serhan Kaynar, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

Serhan Kaynar ifadesinde, “Üst komşumu daha önceden tanımıyordum. 2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim. Kabloları bağladığım tahtanın ucuna çivi çaktım. Diğer ucunu da prize takarak, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüm. Hazırladığım tahtayı kadının göğüs kısmına vurdum." dedi.

Kendi yaptığı elektrikli düzenekle komşusuna saldırdı! "Seni öldüreceğim" - 5

"DÜZENEKLE KALBİMİ HEDEF ALDI"

Alt komşusu Serhan Kaynar tarafından defalarca saldırıya uğradığını belirten Tezcan K., “Alt komşum Serhan Kaynar ile daha önce de sorun yaşadık. Kapımın önüne tiner döküp yangın çıkardı, kapımı kırdı. Akşam işten çıktım, eve geldim. Tam kapısının önünden geçerken kapıyı birden açtı. 2 metre uzunluğunda kalın bir tahtaya kablolar sarmış. Ucuna da iki çivi çakarak, elektrikli bir düzenek hazırlamış. 'Seni öldüreceğim' diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu." diye konuştu.

Kendi yaptığı elektrikli düzenekle komşusuna saldırdı! "Seni öldüreceğim" - 6

TUTUKLANDI

Serhan Kaynar polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Serhan Kaynar, buradaki ifadesinde, daha önceki ifadesinin geçerli olduğunu belirtti. Kaynar, "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Kendi yaptığı elektrikli düzenekle komşusuna saldırdı! "Seni öldüreceğim" - 7
Kendi yaptığı elektrikli düzenekle komşusuna saldırdı! "Seni öldüreceğim" - 8
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