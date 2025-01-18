Kendi yaptığı kazayı kayda alıp spiker gibi anlattı

Kaza saat 00.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İsmail U. yönetimindeki 16 BCH 696 plakalı cip, sürücünün geç fark etmesi sonucu alt yapı için kazılan toprağa çarparak saplandı.Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.