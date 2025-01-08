Kendilerine bağlı çok sayıda taksi var! İstanbul’da 24 kişilik çeteye eş zamanlı baskın
İstanbul’da yabancı uyruklu turistleri, kendi taksilerine yönlendirip dolandıran çeteye yönelik operasyon yapıldı. Çete üyelerinin, yabancı uyruklu müşterilerinin elindeki paraları, sahte olup olmadığını kontrol bahanesiyle çaldığı belirlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak bir taksi şoförünün, geçen kasım ayında başka bir taksici tarafından öldürüldüğü belirlendi. Derinleştirilen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
İstanbul’da taksilerde turistlere tuzak kuran çete çökertildi.