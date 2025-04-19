Kendiliğinden yetişen vitamin deposu tezgahta: Kanserin yeni ilacı olarak nitelendirilmiş
Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk dilinde ışgın veya uçkun olarak bilinen ‘yayla muzu’ tezgâhlardaki yerini aldı.
Sıcaklıkların artmasıyla 1000 - 3000 metre rakımda doğal olarak yetişen yayla muzu Erzincan’da 100 ila 300 TL’den satılıyor. Getirdikleri uçkunları Erzincan merkezde seyyar olarak satışa sunan satıcılar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirtiyor.
Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika’ya kadar yayılmış durumda.