Kendiliğinden yetişiyor, tek tek sabırla toplanıyor: 100 gramıyla bir öğünlük yemek pişiyor

Aktar Hayrettin Bozdağ, bazı müşterilerinin kuru madımağı almayı daha mantıklı bulduklarını ifade ederek, "Madımak asırlardır Sivas'a özgü bir bitkidir. Yaş olarak toplanır ve daha sonra kurutulur. Nisan ayında yaş madımak kadınlar tarafından toplanmaya başlar ve yaş olarak da tüketilebilir. Mayıs ayının ortasında da toplanan madımaklar kurutulmaya başlanır. Kurutulduktan sonra bizlere getirirler, biz de satışa sunarız. 10 kilogram yaş madımaktan yaklaşık 1 kilogram kuru madımak elde edilir. Kuruduğu zaman fire veriyor ve bu yüzden de fiyatı artıyor.



Yaşının kilosu sezonunda 100 lirayken şu an bizde kuru madımağın kilosu 800 lira. Yaş madımağın 1 kilogramından bir yemek çıkarken, kuru madımağın ise 100 gramından aynı oranla bir yemek çıkar. 1 kilogram kuru madımaktan yaklaşık 10 defa yemek yapılabilir. Bu yüzden dolayı da hemen hemen aynı hesaba denk gelir. Bazı müşterilere kuru madımağı almak daha mantıklı geliyor. Atalarımızın bir sözü vardır ‘Kuruya kurt düşmez' diye. O yüzden kuru madımağın raf ömrü daha uzun olduğu için bozulmaz. Evlerde derin dondurucuya attığınızda 2 yıl sonra da olsa çıkarıp tüketebilirsiniz. Sivas'ta madımak bir kültürdür ve evlerde olmazsa olmazlarımızdandır" diye konuştu.





