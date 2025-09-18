Kendiliğinden yetişiyor, tek tek sabırla toplanıyor: 100 gramıyla bir öğünlük yemek pişiyor
Sivas'a özgü toplaması kadar kurutması da zahmetli madımak otunun 100 gramlık kurusu ile bir öğünlük yemek yapılıyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezetlerinden kuru madımak, vakumlanarak yurt dışına da gönderiliyor.
Sivas'ta türkülere konu olan sofraların vazgeçilmezi madımağın kurusu tezgâhlarda yerini aldı. Nisan ve haziran ayları arasında kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen ve kadınlar tarafından tek tek sabırla toplanan madımak, kurutulmuş haliyle de oldukça rağbet görüyor.