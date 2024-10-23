Kendini bulmak için isim tespit davası açtı! "5 ismin içinde kayboldum"
Yaşanan hatalar zinciri nedeniyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle yaşadığını iddia eden Ersin Akbaş, emekli olabilmek için "isim tespit davası" açtı. Kayıtlarına bir türlü ulaşılamadığını ve mahkemenin davaya ret verdiğini belirten Akbaş, “5 ismin içinde kayboldum gittim. Kendimi bulmak için kendime tespit davası açtım." dedi.
Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş'ın iddiasına göre ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildiğini öne süren ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti.