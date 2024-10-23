Kendini bulmak için isim tespit davası açtı! "5 ismin içinde kayboldum"

Çok mağdur olduğunu dile getiren Akbaş, sözlerini şöyle tamamladı.



“5 ismin içinde kayboldum gittim. Ersün Akbaş'ın 1984 yılında sigortası var, 1991 yılında devlete vergi de verdim. Şu anki ismim Ersin Akbaş ile vergi mükellefi bendim, Bağ-Kur'luydum, borcumu ödemek için gidiyorum kabul etmiyorlar. Ersin ile Ersün'ü birleştirip emekli olmak istiyorum. Zaten Ersin ismimle 5 bin 330 günüm var benim ama Ersün'e yok. Bunu duyurmadığım insan kalmadı. Yetkililer de duysun lütfen sesimi. Ben ne yapacağım, çok mağdurum."