Kendini değil otomobili korudu

Sosyal medyada "Vatandaşın arabasına zarar gelmesin diye göğsünü siper eden fedakar belediye işçisi" diye paylaşılan görüntüler bazı vatandaşların tepkisini çekti.



İsminin Veysel Dikmen olduğu öğrenilen işçi, "Otomobili korumak için yaptım. Araba güzeldi. Arabanın çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk. Ondan sonra işimize devam ettik. Benim zarar göreceğim bir durum yoktu" diye konuştu.